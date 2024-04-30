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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المهيري: التنمية الشاملة بربوع مصر ساهمت في اتساع رقعة التعمير

فاروق المهيري
فاروق المهيري

أشاد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية بتنفيذ المؤسسات والمعاهد والمركز التثقيفية والتعليمية التابعة للتنظيم النقابي لحزم الاستثمار في جموع القوى البشرية من حيث نشر ثقافة مفاهيم التدريب التحويلي، الذي يتماشى وأشكال سوق العمل التكنولوجي الذي كان له مفعول السحر في تغيير نمطية الموظف بعد تطويع التقنيات الحديثة لصالح دولاب العمل مما أسهم فى تجهيز العمالة المدربة تكتولوجيا لاستكمال تعمير مكتسبات الجمهورية الجديدة من حيث زيادة الإنتاج.

أضاف في تصريحات صحفية بمناسبة ذكرى الاحتفال بأعياد العمال، أن توجيه فكر الصانع واستعداده لهجرة الالات المتقادمة بصناعات الحديد والصلب والنسيج وغيرها خلقت عاملا جاذبا للاستثمار.

شدد على أن التنمية الشاملة التي تدب في ربوغ مصر وتشهدها البلاد طولا وعرضا ساهمت في اتساع رقعة التعمير وأصبح سكانها يعيشون على نحو 15% من المساحة الكلية للدولة بدلاً من 7% خلال الفترة السابقة مؤكدا أن المشروعات القومية القائمة مثل المدن الجديدة ساهمت في خلق تلك المساحات بالإضافة إلى أنها وفرت فرص عمل متنوعة تصل إلى 5 ملايين بشكل مباشر وأضعافهم بشكل غير مباشر.

ثمن مبادرة " ابدأ " لدعم توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تعهد "المهيري' بالإنابة عن عمال مصر والخدمات الادارية والاجتماعية خاصة بالسير قدما نحو تلبية احتياجات سوق العمل من خلال العمل على تنمية شعار "عقل يبتكر.. ويد تعمل'.

ثمن "المهيري' تصافر جهود الشراكة بين الدولة ممثلة فى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والذي جاء عبر توجيهات القيادة الساسية من أجل بناء مستقبل مستدام صلب يصب في صالح الاقتصاد القومي.

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