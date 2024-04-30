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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعدم أحد مواطنيها بسبب ق.تله آخر وبيان عاجل لداخلية المملكة

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ، بمنطقة الحدود الشمالية، تنفيذ حكم القتل قصاصاً، بأحد مواطنيها والذي يدعي محمد بن عناد بن مشاتل الفريجي الرويلي، لإقدامه على قَتل المواطن بندر بن ضحوي بن خلف الرويلي، وذلك بدعسه بسيارة بسبب خلاف بينهما.

ووفق البيان الصادر عن الداخلية السعودية؛ فقد أوضحت الوزارة أن الجهات الأمنية كانت قد تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً.

وأضاف بيان الداخلية اليوم (الثلاثاء)، أن الحكم تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذه بحق الجاني الرويلي.

وفي نهاية البيان؛ جددت الوزارة حرص حكومة المملكة على استتاب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره

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