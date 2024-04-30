الأهلي يستعد لـ الإسماعيلي بالدوري غدًا.. تفاصيل

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو عن أبرز الأخبار الرياضية، وكان من أهمها أن النادي الأهلي يستعد لـ مباراة الإسماعيلي بالدوري المصري، المقرر إقامتها غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 20.

وكشفت القناة أن النادي الأهلي قام بعمل تدريبات، وكانت هناك مشاركة لـ ياسر والشناوي ومروان عطية، وأن الأهلي يجهز جميع اللاعبين.



وأكد الكابتن حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، هو أفضل لاعب في مصر، وأن عاشور يقدم مباريات مميزة مع الأهلي، ولكن لم يصل لمستواه المعروف.

وقال حازم إمام، في تصريحات تلفزيونية، إن مستوى إمام عاشور مع الأهلي لم يصل لـ 70% الذي وصل له مع نادي الزمالك، ولكن هو يقدم المطلوب منه.

وأضاف أن إمام يمتلك مهارة، ويقوم بمجهود فردي كبير، وأن إمام بعد الانتقال للأهلي أصبح حديث الإعلام، ولكن عندما كان في الزمالك لم يتحدث عنه أحد.