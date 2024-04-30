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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر بنك القاهرة عمان.. إعلان مهم من الجيش الأردني يخص أفراده

ارشيفي
ارشيفي

كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد الذين استحقوا قرض الإسكان العسكري.

وقالت إنه على الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 01/05/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد).

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلي أنه سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان يوم الاربعاء الموافق 8/5/2024.

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