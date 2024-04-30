عبر بنك القاهرة عمان.. إعلان مهم من الجيش الأردني يخص أفراده

كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد الذين استحقوا قرض الإسكان العسكري.

وقالت إنه على الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 01/05/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد).

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلي أنه سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان يوم الاربعاء الموافق 8/5/2024.