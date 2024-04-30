الاحتلال الإسرائيلي يعتقل حارس المسجد الأقصى

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الثلاثاء، باعتقال الحارس في المسجد الأقصى محمد سنجلاوي.

وأعلنت مصادر طبية بوزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى34535 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77704، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ما أسفرت عن استشهاد 47 مواطنا وإصابة 61 آخرين، خلال 24 ساعة الماضية.