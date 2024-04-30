رئيس وزراء بيلاروسيا: نعمل على توطين الصناعات الثقيلة في مصر ومستعدون لنقل التكنولوجيا

أعرب رئيس وزراء بيلاروسيا عن سعادته لتواجده في مصر لافتا إلى أنها زيارة تاريخية وهي أول زيارة لمصر مشيرا إلى أن الدولتين حققت إنجازات كثيرة في التعاون وخاصة في المشكلات المالية والاقتصادية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي انه تم توقيع عدد من مذكرات التعاون بين البلدين للتعاون في الصناعة الثقيلة وسوف يتم التوسع في الفترة المقبلة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا.

وأكد أنه تم توريد ما يقرب من ٤٠ ألف جرار زراعي لمصر خلال ١٠ سنوات ماضية وسوف نعمل علي توطين الصناعات الثقيلة في مصر، نحن علي استعداد لنقل التكنولوجيا وزيادة التبادل التجاري بين البلدين مشيرا إلي أننا نتعاون مع في مصر في مجال الزراعي والصناعي .



وأضاف أننا نعمل على أن يكون لدينا صوامع تخزين الحبوب في مصر وتصنيع مواد الأعلاف في مصر.



وأشار إلى أن مصر تعاونت مع بيلاروسيا لادخال مساعدات لقطاع غزة.