بالأسماء.. ننشر الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب بطريق السلوم

حصل صدى البلد على أسماء المصابين في الحادث الذى وقع صباح اليوم الثلاثاء بالطريق الدائرى لمدينة النجيلة، وأسفر عنه إصابة ٩ أشخاص ٨ ليبيين ومصرى وتم تقديم الإسعافات اللازمة بهم.



واستقبلت مستشفى النجيلة ٨ مصابين ليبين وهم "جويدة ب.ج 16 سنة مصاب باشتباه كسر بعظمة لوح الكتف الأيسر، هنا ر.س 48 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، بشرى ب.ج 10 سنوات مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة، بشير ج.ح 38 مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، كلثوم ب.ج 17 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، نجوى ب.ج 4 سنوات مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، فاطمة ب.ج 12 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة من الجسم، جنا ب.ج 3 سنوات مصابة بالتواء وتورم بالكاحل الأيمن.



كما استقبلت فى نفس الحادث على ع.ع 42 سنة، مصرى مصاب باشتباه كسر بعظمة الترقوة الشمال واسترواح صدري.

كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدائرى امام مدينة النجيلة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى النجيلة ٩ مصابين ٨ ليبيين ومصرى، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.