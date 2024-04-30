تسهيل إجراءات الاستثمار .. مصر تسعى لتعزيز التعاون مع بيلاروسيا

قال أحمد الوكيل رئيس منتدي الأعمال المصري البيلاروسي إن المنتدي يعمل علي التعاون بين البلدين في التجارة والاستثمار والسياحة.

وأضاف -خلال منتدي الأعمال المشترك بين مصر وبيلاروسيا- أننا نعمل علي التعاون مع بيلاروسيا في الصناعة؛ لتنمية الصادرات بين البلدين ،مشيرا إلى أن مصر تتعاون مع بيلاروسيا في المعدات الثقيلة.

ودعا الوكيل البلدين لانضمام مصر لاتفاقية لتجارة العالمية وتحصيل التأشيرة بين البلدين اليكترونيا .

وأكد أن مصر تعمل جاهدة لمزيد من التعاون مع بيلاروسيا، خاصة مع توفير بينية تحتية للاستثمار وتنفيذ برنامج عاجل لتطوير البينة التحتية في مصر وتسهيل إجراءات الاستثمار في مصر كما أنشأت عددا من المناطق الحرة وتطوير موانئ مصر؛ لنقل ما يتم انتاجه للأسواق العالمية