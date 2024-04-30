فرص جديدة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجالات الكيماويات وصناعة الأدوية

قال ميخائيل مايتيكوف رئيس اتحاد الغرف التجارية البيلاروسيا انهم يعملون علي توسيع التعامل بين رجال الأعمال في الدولتين مؤكدا ان هناك العديد من الشركات البيلاروسيا تعمل في مصر .



وأضاف اننا سنتعاون مع مصر في عدد من المجالات منها الكيماويات والصناعة الخفيفة وصناعة الادوية، مشيرا إلى أن بلاده مهتمه بتوطيد العلاقات مع مصر مشيرا إلى أنه سيتم إقامة معرض لشركات البلاروسيا في مصر.

وأكد أن مصر بلد سياحية رائعة حيث أن مصر غنية بالمنتجعات السياحية الرائعة وأن جميع مشاهير بيلاروسيا يزورون مصر سنويا للاستمتاع بجو مصر المعتدل.