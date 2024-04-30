وزير التجارة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الدولة قامت باتخاذ إجراءات كثيرة من أجل تنفيذ تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ومن أجل تنفيذ المشاريع والاستثمار الأجنبي والمحلي بمصر.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن هناك عمل على تحسين الأوضاع ومشاركة القطاع الخاص، في المشروعات الاستثمارية.

وأضاف وزير التجارة والصناعة خلال منتدى الأعمال المشترك مع الجانب البيلاروسي، أن هذا المنتدى يعزز التعاون المشترك مع بيلاروسيا، وأن اجتماع اليوم يستكشف الفرص بالسوق المصري و البيلاروسي، ويتم استغلال ذلك بالشكل الأمثل.