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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدبولي: فرص واعدة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا في عدة مجالات

صدى البلد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر قدمت حزمة من الحوافز والتسهيلات لتعزيز المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال منتدى الأعمال المشترك مع الجانب البيلاروسي، بحضور رئيس الوزراء البيلاروسي، أن البلدين لديهما حرص على دعم العلاقات الثنائية في الكثير من المجالات.

ولفت إلى أن هناك فرص واعدة للتعاون بين البلدين في الكثير من المجالات، وذلك في دور أهمية القطاع الخاص، وأن هذا يساعد في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن ما حدث في العالم أثر على الأعمال، فـ القطاع الخاص له دور في المرور من الأزمات، وأن هناك فرص واعدة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا في عدة مجالات.

 

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