بنسبة 65%.. رئيس الوزراء يدعو القطاع الخاص للاستفادة من التيسيرات والمزايا المتاحة

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بنظيره البيلاروسي خلال منتدى الاعمال المصري البيلاروسي.

وأضاف مدبولي ان الازمات التي يمر بها العالم حالًا يعمل على تكاتف الجميع لتخطي هذه الازمة، مشيرا الي ان التعاون المصري البيلاروسي يجب ان يكون أكثر من ذلك في جميع المجالات، لافتا إلى ان الدولتين تعملان على تحديد الاستثمار المشترك بين البلدين.

وأشار مدبولي إلى أن مصر تسعى لإصلاح هيكلي لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات بنسبة ٦٥٪؜ من مشروعات الدولة. كما ان مصر تعمل على تحسين وتطوير قوانين الضرائب والاستثمار وإنشاء الرخصة الذهبية، وتضمنت التيسيرات اتاحة الاراضي الصناعية للمستثمرين والإعفاء من الضرائب.

ودعا مدبولي القطاع الخاص لدراسة امكانية الاستثمار وتشجيع الاستثمار المباشر، حيث ان مصر يسرت الإعفاء الضرايبي وبرنامج دعم الصناعات ورد أعباء التصدير.

وأكد أن مصر تسعى لزيادة التبادل التجاري بين البلدين في جميع المجالات خاصة في مجال الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والصناعات.