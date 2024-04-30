بيلاروسيا تستهدف زيادة التبادل التجاري مع مصر ليتخطى 20 مليار دولار

قال رئيس اللجنة المشتركة بين مصر وبيلاروسيا إن هناك مجموعة عمل تعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت أنه تم زيادة التبادل التجاري مرتين خلال العام الماضي، مشيرا إلي أن الدولتين يمتلكان المقاومات التي تستهدف المزيد من زيادة التعاون.



وأضاف خلال منتدي الاعمال المصري البيلاروسي أن بيلاروسيا صدرت ١٣٠ طن من الحديد الخام خلال العام الماضي كما تم تصدير كبير ل٣٠ جرار زراعي و٢١ معدة زراعية ثقيلة العام الماضي وتسعي أن تصدر ١٢١ معدة زراعية ثقيلة.

وأوضح أن هناك آفاق كبيرة للتعاون في مجالات الصناعات التجمعية للمعدات الثقيلة وتوفير عمليات بيع لهذه المعدات.

وأكد أن بلاده تستهدف زيادة التبادل التجاري ليزيد عن ٢٠ مليار دولار، مؤكدا أن بيلاروسيا تستورد من مصر الخضروات والفاكهة.

وأشار إلي أن بيلاروسيا سوف تصدر لمصر اللحوم والدواجن الحلال المذبوحة على الطريق الإسلامية ليتوافق مع الشعب المصري.

وقال إننا نعمل علي انشاء صوامع تخزين للحبوب في مصر للسوق المحلي و إعادة تصديره و مجمع لتصنيع الأعلاف في مصر، لافتا أن بلاده تتعاون في مجال التعليم والعلمي.

ودعا الشركات المصرية لاستثمار في السوق البيلاروسي في جميع المجالات.