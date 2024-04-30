مصر أكتوبر: مكالمة بايدن للرئيس السيسي تأكيد على دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إن المكالمة الهاتفية التي تلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تأتي في وقت حرج مع جهود مصر في قيادة مفاوضات جدية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإنهاء العدوان على غزة، بوقف نهائي لإطلاق النار، وبحث تبادل الرهائن.

وأوضح"الباز" في تصريحات له، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دائمًا ما يلجأ للرئيس السيسي في أزمة العدوان على غزة، فيما يتعلق بالأسرى لدى حركة حماس، إداراكًا منه بأن مصر لديها كلمة فصل، وتملك ثقة كبيرة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لقيادة المفاوضات، مشددًا على أن مكالمة الرئيسين تعكس مدى الموقف المصري ودوره الكبير والمتعاظم في القضية الفلسطينية .

وأشاد الأمين العام بحزب مصر أكتوبر، بتأكيد الرئيس السيسي خلال الاتصال الهاتفي مع بايدن بضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، وضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، إضافة إلى أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وأكد أن مصر لعبت دورًا رئيسيًا وبذلت جهودًا سياسية ودبلوماسية وإغاثية لاحتواء التطورات منذ بداية الأزمة، وحققت تقدمًا ملموسًا ونجاحات متعددة خلال فترة العدوان لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، فضلا عن مواقفها الثابتة برفض حل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، أو تهجير الفلسطينيين الذي يعد بمثابة تصفية للقضية.

وأشار "الباز" إلى أن الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن، كما تم التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة.