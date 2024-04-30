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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس وزراء بيلاروسيا: زيارتي لمصر خطوة جادة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

صدى البلد

أعرب رامان جالفوتشينكا، رئيس وزراء بيلاورسيا، عن شكره وتقديره للحكومة المصرية ورئيس الوزراء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، موضحا أن هذه الزيارة تاريخية لأنها للمرة الأولى إلى جمهورية مصر العربية.

وقال رئيس وزراء بيلاورسيا، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء المصري، عبر “إكسترا نيوز”، إن هذه الزيارة تمثل خطوة جادة لتعميق التعاون بين الدولتين والحكومتين بيلاروسيا ومصر.

وأوضح أن الزيارة حققت العديد من الإنجازات في التعاون التجاري على الرغم من العوائق وعدم استقرار العديد من المناطق في العالم، بالأخص في المشكلات المالية والاقتصادية، التي أثرت بشكل كامل على العلاقات الاقتصادية مع دول عديدة.

وأكد أنه اليوم وقع مع رئيس وزراء مصر العديد من مذكرات التفاهم الهامة في تقوية العلاقات بين مصر وبيلاروسيا، والتي تعزز من شروط التعاون بين الدولتين.

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