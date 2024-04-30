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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رئيس مركز أبو ظبى للغة العربية: مصر لعبت دورا تاريخيا بارزا بجميع المستويات

صدى البلد

أعرب الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبو ظبى للغة العربية عن سعادته باختيار مصر ضيف شرف معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته الـ33، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها اختيار دولة عربية لهذا الدور.

 وأشار إلى أن هذا الاختيار يعكس الدور التاريخي البارز الذي لعبته مصر على مختلف المستويات التاريخية والاجتماعية، مما يشكل مصدرًا للفخر والاعتزاز.

وأوضح أنه يجب الاحتفاء بالدور الثقافي الكبير الذي أسهمت به مصر في صناعة النشر وتطوره في العالم العربي، باعتبارها الجوهر الحقيقي للثقافة والوحدة العربية. 

كما أشار إلى أن برنامج ضيف الشرف سيكون متكاملاً، يركز على التجليات الحضارية والاجتماعية بمختلف مستوياتها، إلى جانب اختيار الروائي الراحل نجيب محفوظ كشخصية محورية لضيف الشرف، وذلك لأول مرة.

وأكد علي بن تميم أن جناح مصر في المعرض سيقدم تجربة مهمة ومفيدة لصناعة النشر في العالم العربي، التي تواجه العديد من التحديات.

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