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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري عمر حجازي بصدد تحقيق رقم قياسي عالمي جديد لتسلق الجبال

المغامر المصري عمر
المغامر المصري عمر حجازي

وقع الاختيار على المغامر المصري عمر حجازي من قبل السفارة الأمريكية للمشاركة في البرنامج والذي تنظمه الحكومة الأمريكية بالشراكة مع جامعه تينيسي ، لما لديه من خبرات ونجاحات كبيرة في مجال الرياضة على مستوى متحدى الإعاقة في مصر، حيث يستعد المغامر المصري لتمثيل مصر وتحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس  وستقام بولاية شيكاغو يوم الجمعة 3 مايو بالتعاون مع برنامج التوجيه الرياضي العالمي Global sports mentoring  program. 
 
ويسعي عمر حجازي لتحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس لتسلق الجبال حيث سيقوم بالتسلق اكثر من ١٠٠ مترات في الساعة لكسر الرقم القياسي وتحقيق نجاح جديد يضاف لسلسلة نجاحاته، بعدما استطاع السباح المصري دخول التاريخ كأول ذوي اعاقه يعبر خليج العقبة سباحه بساق واحده ،  و بعد ان حققً رقمين قياسيين عالميين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية عن أطول مسافة سباحة بنفس واحد بواقع 48.56 متر، وأطول مسافة سباحة بنفس واحد باستخدام الزعانف بواقع7.76 متر – كلاهما عن تصنيفات البتر الأحادي فوق الركبة.


وأعرب عمر عن سعادته بهذه الفرصة والتحدي والذي يهدف من خلاله الدعوة للسلام في جميع أنحاء العالم وتوصيل رسالته من خلال الرياضة ، وأن يمكن إدراك قيمة الانسان أيا كان عرقه أو لونه سواء من متحدى الإعاقة أو من الأسوياء بدنيا ففي الإنسانية تحيا المجتمعات.

و يهدف البرنامج إلى استخدام الرياضة والابطال الرياضيين في الدعوة لمجتمع و عالم يجمعه السلام وتقبل الآخر وزيادة الوصول إلى الرياضة والفرص للأشخاص متحدى الإعاقة تحت مظلة الدبلوماسية الرياضية لوزارة الخارجية الأمريكية، ويبرز برنامج التوجيه الرياضي العالمي (GSMP) باعتباره ركيزة أساسية للتطوير المهني للوزارة لتعزيز الاندماج الاجتماعي ، كما يشجع على العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين المديرين التنفيذيين الرياضيين الأمريكيين والقادة الدوليين في قطاع الرياضة والتي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

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