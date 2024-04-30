محمد أبوداوود عن أشرف عبدالغفور: افتقدنا إنسانا عظيما.. كان يهرب من الشهرة

أعرب الفنان محمد أبو داوود عن حزنه الشديد، على الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك خلال تكريم اسمه على المسرح القومي، مؤكدًا أن المسرح القومي فقد إنسانا عظيما.



وتحدث محمد أبو داوود في لقاء خاص مع صدى البلد، على هامش تكريم اسم أشرف عبد الغفور في المسرح القومي، قائلا: افتقدناه جميعا سواء على المستوى الفني أو الإنساني، كان عظيمًا، وقدم أشياء عظيمة وكبيرة وصداقتنا تجاوزت الـ 25 سنة، وكان بيحاول يهرب من الشهرة بيروح يشتغل وبس ويقدم شغله على أكمل وجه.

وأضاف محمد أبو داوود: كان مسافر ولما عزمته علي فرح بنتي رجع من السفر، وجاء أول واحد في الفرح ومشي آخر واحد ورجع سافر تاني.. كان جميل جدا.

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال؛ أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل تكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك مساء الأربعاء 24 أبريل 2024م؛ بالمسرح القومي.

حضر الاحتفالية الدكتور أشرف زكي- نقيب المهن التمثيلية، وكوكبة من نجوم الفن والمجتمع منهم: القديرات: سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، عفاف شعيب، آمال رمزي، عزة لبيب، الفنان القدير لطفي لبيب، والقدير محمد أبو داود، والمخرجان حسن الوزير وأحمد إسماعيل، والفنان القدير يوسف إسماعيل، والفنانون: محمد رياض، أحمد سلامة، محمد رضوان، سعيد الصالح، أحمد صادق، أيمن عزب، علي كمالو، محمد صلاح آدم، حمزة العيلي، والأب بطرس دانيال.

بدأت الإحتفالية بعرض شهادات لبعض الفنانين عن الراحل أشرف عبد الغفور منهم: الأستاذ الدكتور أشرف زكي نقيب، الفنان الكبير يحيى الفخراني، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، والمخرج محمد فاضل، والفنانين: سامح الصريطي ومحمد أبو داود، وإيهاب فهمي، والفنانات القديرات: سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، حنان مطاوع.



وعزف تريو الموسيقى الغربية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية،أعقبه فيلم تسجيلي بعنوان "شكرا.. أشرف عبد الغفور" من إنتاج المركز القومي للمسرح؛ استعرض السيرة الذاتية والفنية للراحل أشرف عبد الغفور.

وتحدث الدكتور أيمن الشوي- مدير عام المسرح القومي قائلا: لا توجد كلمات توفي حق أشرف عبد الغفور الإنسان أو الفنان، عملنا معا ستة أشهر على خشبة المسرح القومي في عمل لم يخرج للنور، ورافقته في السفر، تعلمت منه الكثير والكثير، فشكرا لهذا الرجل الذي عرف معنى الكلمة، وأخلص لفنه الذي قدمه، فهو نموذج لرجل مخلص لنفسه وفنه، شكرا أشرف عبد الغفور.

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