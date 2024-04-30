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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية الهندسة بالمطرية ويوجه بتكريم رموزها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بجولة تفقدية لكلية الهندسة بالمطرية، حيث تفقد المعامل والورش بمرافقة الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد الكلية. 
وخلال الجولة، أكد رئيس الجامعة على أهمية تطوير الكلية لصالح الطلاب، متابعًا أعمال الدهانات والتشجير وحالة المباني، إلى جانب إعادة هيكلة الأصول واستغلال جميع الأماكن وتطوير الورش.

كما اطلع الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على المشروعات الطلابية لطلاب الكلية، مشددًا على أهمية هذه المشروعات في رفع اسم الجامعة، ووجه بتطوير هذه المشاريع لتصبح منتجات قابلة للتسويق والاستغلال، ودعا الطلاب إلى العمل على تطوير كليتهم لتعزيز الولاء والانتماء لديهم، إلى جانب ربط الكلية بالمدينة الجامعية بالمطرية واستحداث مشروعات جديدة بها.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور قنديل بتكريم رموز الكلية تقديرًا لجهودهم، من خلال الاحتفال بذكرى إنشاء الكلية وإطلاق أسمائهم على الورش وإنشاء قائمة شرف لهم. كما أكد على أن كلية الهندسة بالمطرية لها طبيعة خاصة حيث تحتوي على عدد كبير من استشاري الجامعة الذين يجب أن يتم الاعتماد عليهم بشكل أساسي في تطوير الجامعة بشكل عام والكلية بشكل خاص.


وأعلن رئيس الجامعة عن تخصيص يوم 1 يونيو القادم لعمل احتفالية كبيرة لتكريم القامات وتجديد المنشآت والصيانة العامة للكلية، تحت شعار "رد الجميل للكلية".

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد الكلية، بالدور الكبير الذي تبذله الجامعة لدعم الكلية ومشاركة طلابها دوليًا، مؤكدًا على استعداد الكلية لخدمة الجامعة، فيما أشار إلى أن طلاب الكلية دائمًا ما يشرفونها من خلال حصد العديد من الجوائز في المسابقات الدولية المختلفة.

 

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