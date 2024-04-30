هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية لشهادة الأيزو 9001

استطاعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اجتياز عملية المراجعة الخارجية السنوية من قِبل الجهة المانحة (Bureau Veritas Egypt) والتي قامت بتقييم والتأكد من تطبيق نظام إدارة الجودة المتبع بالهيئة بفاعلية وكفاءه و مدى توافقه مع بنود المواصفة العالمية للجودة (نظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015) في سبيل تحقيق اهداف الهيئة الإستراتيجية وبخاصة فيما يتعلق بإنشاء وتطبيق نظام إدارة متكامل للهيئة عماده التوافق مع المواصفات المصرية والعالمية للإدارة واصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشاد المراجعون الخارجيون بمدى فاعلية نظام إدارة الجودة بالهيئة والتطور الحادث به، حيث قاموا بعمل المراجعة على نظام إدارة الجودة للعمليات الرئيسية والداعمة ببعض قطاعات وإدارات الهيئة.

رافق المراجعين خلال عملية المراجعة الدكتور شريف بكر رئيس إدارة الجودة والتدقيق بالهيئة وفريق عمل الإدارة الدكتوره هبه صقر والدكتور أحمد الضلع.

جدير بالذكر أن الدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة قد ترأس الاجتماع الختامى مع المراجعين الخارجيين، وأكد على أهمية التطوير المستمر لنظام الإدارة المتكامل ونظام الإدارة الإلكتروني بما يضمن تنفيذ الهيئة لدورها الرقابي بكفاءة و فاعلية واستمرارية.

كما تجدر الإشارة إلى أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وضعت استراتيجية عمل لمدة 5 سنوات لتحقيق رؤيتها وتنفيذ دورها بكفاءة وفاعلية، من بين أهدافها "إنشاء نظام إدارة متكامل متوافق مع أحدث مواصفات نظم الإدارة والجودة العالمية وإرشادات وإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالهيئات الرقابية .

كانت الهيئة قد حصلت فى العام الماضى على شهادة الأيزو 9001:2015

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