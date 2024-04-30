4.9 مليار جنيه.. دينية النواب توافق على مشروع موازنة هيئة الأوقاف المصرية

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025.

وبلغ إجمالي مشروع موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية الجديدة 4 مليار و902 مليون جنيه،

وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 2 مليار و207 مليون جنيه.

ووفقا لمشروع الموازنة بلغ المقدر للأجور 290 مليون جنيه، و1.8 مليار جنيه أعباء وخسائر، و1.6 مليار جنيه استخدامات استثمارية، ونحو 8 ملايين جنيه لبند خامات ومواد ووقود وقطع غيار.

وتقدر الإيرادات في مشروع الموازنة 2.7 مليار جنيه، منها إيرادات النشاط 1.1 مليار جنيه، وإيرادات استثمارات وفوائد 720 مليون جنيه، وإيرادات وأرباح أخرى 346 مليون جنيه.