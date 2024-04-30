القليوبية .. تجديد حبس المتهم بالتعدى جسديا على ابنته

جددت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة حبس المتهم " ع م" المتعدى علي نجلته جنسـ.ـيا وحملها سفاحا منه ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية اللازمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبازيد، وهيثم محمد جمال الدين.

وتعود الواقعة عندنا قررت المجني عليها "حياه ع م " ١٦ سنة، بقيام والدها المتهم "عمرو م ن" بالإعتداء عليها جنسـ.ـيا بمسكنهم أربعة مرات علي مدار شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين وأنها قد حملت منه سفاحا من جراء ذلك وذلك بعد ان قام بتكميمها بغطاء رأس قماشي و قام بضربها مستغلا فارق القوة الجسدية بينهما للسيطرة عليها وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج.

تابعت أنها عقب أن شعرت بإعياء الحمل توجهت إلى أحد المعامل والتي أظهرت نتيجتها إيجابية الحمل، و عقب ذلك توجهت رفقة والدها المتهم إلي أحد أطباء النساء والولادة الذي أكد ذات الخبر، و أن والدها قد أخبر الطبيب أنه يرغب في إسقاط الحمل ليوصيه الطبيب باحد العقاقير التي تناولتها المجني عليها في اليوم التالي لتتفاجأ بنزيف في ذات اليوم و باستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه من إتهامات.