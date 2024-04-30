المحكمة الرياضة توجه صدمة قوية إلى اتحاد العاصمة بشأن أزمة نهضة بركان

رفضت محكمة التحكيم الرياضية "الكاس"، طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وفريق اتحاد العاصمة بشأن إيقاف القرار الصادر عن لجنة الاستئناف للاتحاد الإفريقي "الكاف".

وكتب مجدى عبد الغني نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "محكمة التحكيم الرياضي ترفض الطلب العاجل المقدم من الاتحاد الجزائري بشأن إيقاف القرار الصادر من لجنة الاستئناف بالكاف والقاضي بخسارة اتحاد العاصمة 0-3 من نهضة بركان في الكونفدرالية مع إحالة الملف للجنة الانضباط".

يذكر ان فريق اتحاد العاصمة الجزائري، انسحب الأحد الماضي، من مواجهة مضيفه فريق نهضة بركان المغربي، في موقعة الإياب، ليودع البطولة ويتأهل نهضة بركان لمواجهة الزمالك في النهائي.