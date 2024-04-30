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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مفكرون يناقشون علاقة نجيب محفوظ بالتاريخ والمجتمع بمعرض أبوظبي للكتاب

معرض ابوظبي للكتاب
معرض ابوظبي للكتاب

أقيمت أولى جلسات برنامج الشخصية المحورية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، المقام بمركز "أدنيك أبوظبي"، في الفترة من 29 أبريل الجاري إلى 5 مايو المقبل، تحت عنوان “نجيب محفوظ مرآة للتاريخ والمجتمع”.

وشارك في الجلسة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الاسكندرية، والدكتور محسن الموسوي، أستاذ الدراسات العربية المقارنة في جامعة كولومبيا، والدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، والدكتور سعيد بنسعيد العلوي، أستاذ فخري بجامعة محمد الخامس، وأدارت الجلسة الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني.

وعن تأثير محفوظ على المجتمع، قال الدكتور أحمد زايد: "محفوظ أديب عالمي بكل المقاييس، وقد استطاع أن يعكس الجمال والخيال برؤية فلسفية ليجسد صور المجتمع بدءاً من الحارة وما نجده فيها من صراع وتوق إلى العدالة والثورة، فقد ركز على الطبقة الوسطى في المجتمع العربي، في ثلاثيته التي تعكس كيف نشأت تلك الطبقة وتطورت".

وتناول الدكتور محمد عفيفي تجربة محفوظ في الرواية التاريخية، وأوضح: "أن الجانب التاريخي في روايات محفوظ عالٍ ومؤثر، فالتاريخ كان هاجسه الكبير وأثر فيه كثيراً".

وأوضح الدكتور سعيد بنسعيد العلوي أن "الرواية رواية والتاريخ تاريخ وأتحفظ على مصطلح الرواية التاريخية، فالرواية مرآة للتاريخ والمجتمع، ونستطيع أن نتحدث عن التاريخ والمجتمع في روايات محفوظ فالتاريخ نحن من ننشده ونكونه وهناك بناء جديد للمجتمع". وأضاف: "تستحضر رواية محفوظ، "ثرثرة فوق النيل" تاريخ مصر كله".

وقال الدكتور محسن الموسوي، الذي أصدر دراسة بعنوان "انفراط العقد المقدس للرواية العربية بعد محفوظ"، إن محفوظ سابق لأوانه وهو من لفت الانتباه إلى وجود أدب عربي، ولا سيما أنه الروائي العربي الوحيد الحاصل على جائزة نوبل للأدب". وذكر: "نحن مشغولون وشغوفون بواقعنا العربي، حتى أن جامعات تعتمد في مساقاتها على ما جاء في روايات محفوظ حول المجتمع العربي".  

نجيب محفوظ مرآة للتاريخ والمجتمع الشخصية المحورية أبوظبي الدولي للكتاب مركز أدنيك أبوظبي

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