انعقاد الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين مصر ونيوزيلندا

عقدت الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين مصر ونيوزيلندا، في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، برئاسة السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية لشئون دول آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ، والسفير طاهاموانا مكفرسون نائب وزير الخارجية النيوزلندي لشئون أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأستراليا.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، في ضوء مرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما تركزت المشاورات على تعزيز التبادل التجاري وبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها السوق المصري، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجالات السياحة والتعليم والزراعة.

وتبادل الجانبان الآراء حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في غزة والسودان والبحر الأحمر.

