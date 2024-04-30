بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الدماطي يناقش تقارير اللجان المعاونة

حرص محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي تقام في ضيافة النادي الأهلي، على متابعة عمل اللجان المعاونة مع وصول منافسات البطولة إلى دور الستة عشر.

وناقش الدماطي مع رؤساء اللجان المعاونة التقارير الخاصة بالدور التمهيدي، من حيث أوضاع الإقامة والتنقلات وصالات التدريب والتواصل مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لتذليل كافة العقبات.

ووجه رئيس اللجنة بضرورة الاستمرار في العمل من أجل ضمان توفير الخدمات اللازمة للفرق والوفود المشاركة في البطولة.