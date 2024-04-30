برشلونة يفاوض سيرجي روبيرتو لتجديد عقده

أفاد الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، إن نجم نادي برشلونة، سيرجي روبيرتو، فتح محادثات مع إدارة ناديه من أجل تجديد تعاقده.

وينتهي عقد الدولي الإسباني سيرجي روبيرتو مع برشلونة عقب انتهاء الموسم، حيث يمكنه الانتقال إلى أي فريق آخر مجاناً.

ونقل الصحفي الإيطالي عن روبيرتو، قوله "إننا سعداء للغاية ببقاء تشافي مع الفريق، فمعه وبالفريق الحالي نستطيع المنافسة على أي لقب".

وكان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، قد أعلن يوم الخميس الماضي، تراجعه عن الرحيل في نهاية الموسم، والاتفاق مع الإدارة على الاستمرار حتى نهاية عقده في صيف 2025.