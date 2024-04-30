بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| آية خالد: «الثلاثية» دافع كبير للتتويج باللقب

أكدت آية خالد، لاعبة الفريق الأول بالنادي الأهلي أن الفريق تركيزه منصب على الفوز ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» فقط، وأن الهدف الرئيسي هو استعادة اللقب من جديد.

تابعت آية: «لا يوجد أي مجال للتقصير ونحاول استغلال كل فرصة للتدريب والعمل من أجل الفوز بالمباريات».

وأوضحت آية خالد أن تتويج الفريق بثلاثية الدوري والكأس والسوبر منح اللاعبات دوافع كبيرة للفوز ببطولة إفريقيا.

وأضافت: «نتمنى أن نسعد جماهير الأهلي ونختتم الموسم ببطولة إفريقيا.