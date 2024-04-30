لاعب بوروسيا دورتموند: مباراة باريس سان جيرمان اختبار صعب

قال جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني إن المواجهة التي ستجمع فريقه بنادي باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تمثل اختباراً صعباً لكنه أكد أن ناديه سيبذل قصارى جهده للوصول إلى نهائي البطولة.

وفي مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أوضح سانشو أن مباراة نصف النهائي تختلف عن مباراتي دوري المجموعات التي شهدت خسارة فريقه في باريس بثنائية نظيفة وتعادل في ألمانيا بهدف لكل فريق وقال: "إنها مباراة جديدة .. دوري المجموعات بات من الماضي .. علينا فقط أن نركز على ما هو أمامنا وكيف نريد اللعب في المواجهة".

وأضاف: "ستكون مباراة باريس اختبارًا صعبًا آخر لنا وعلينا أن نقدم كل ما لدينا للوصول إلى النهائي .. أركز فقط على المباراة التالية، وسنتعامل مع المباريات الواحدة تلو الأخرى".

وعن اللقاء الذي سيجمع سانشو بزميله السابق في دورتموند أشرف حكيمي، قال: "كان لدينا تواصل رائع عندما لعبنا معاً، سيكون من الرائع رؤيته مرة أخرى، هو لاعب متميز، سنكون على استعداد وهم كذلك، سنشاهد قتالاً جيداً".