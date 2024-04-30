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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شباب الصحفيين تهاجم أكاذيب الإخوان عن التعذيب بالسجون : أين حمرة الخجل

صدى البلد

 

قالت جبهة شباب الصحفيين إن الأبواق الإعلامية المشبوهة لجماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الهاربة تتنفس كذبا وزورا وتخصص فبركة وادعاءات باطلة من وحي خيالهم المريض.

 وأشارت إلى أن أكبر دليل على ذلك آخر اكاذيب أحفاد حسن البنا حول وجود انتهاكات في سجن القناطر وهذا يؤكد مما لايدع مجالا للشك أنهم مغيبين ويعيشون في أوهام العالم الافتراضي حيث إن هذا السجن تم إلغائه ولا يوجد به أي نزلاء .
 

وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: أين حمرة الخجل لقد كشفكم الشعب المصري العظيم و طردكم من جنة أرض الكنانة حتى أصبحتم  اوراق محروقة .


وأضاف طوالة: كل يوم  تسقط ورقة جديدة من الجماعة المحظورة وتتكشف نواياهم الخبيثة فمن كذب وهلوسة إلي سيناريوهات مضروبة تتم داخل منابرهم المسيسة ولكن سرعان ما يقعوا لأنهم يرفعون شعار الباطل واختلاق الاساطير الكاذبة في محاولة يائسة وبائسة لإثارة البلبلة والفتن بعد أن فقدت مصداقيتها في أوساط الرأي العام .

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