إحالة المتهم بالاستيلاء على ملايين وزارة المالية للمحاكمة

أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة الكلية المتهم بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من وزارة المالية بالاحتيال إلى المحاكمة.



جاء بأمر الإحالة أن المتهم اشترك مع روجيه ارمان شدید و مصطفى محمد مهران ( متوفيين ) بطريق الاتفاق في استعمال محرر رسمي مزور وهو اعلام الوراثة رقم ۱۱۱۰ لسنة ۲۰۰٨ الساحل بأن اتفقوا على ذلك وقدمه الأخير في الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٩ تعويضات كلي شمال القاهرة محتجين بصحة ما دون به من بيانات تفيد انهم ورثة / ادوار سليم شديد - على خلاف الحقيقة - مع علمهم بأمر تزويره.

كما توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المالي وقدره عشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألفا وتسعمائة وسبعة عشر جنيها " المملوكين لـ وزارة المالية بإستعماله طرق إحتيالية محل الاتهام السابق بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإيهامه الجهة أنفة البيان بأنه و روجيه ارمان شدید ورثة ادوار سليم شديد .