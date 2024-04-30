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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر تدعم الشعب الفلسطيني انطلاقا من دورها الرائد فى المنطقة

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمدة

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إن مصر لم تغلق أبوابها أمام الشعب الفلسطيني ومعبر رفح مفتوح طوال 24 ساعة، لكن تعطيل المساعدات وإعاقة تدخلها تصرف إسرائيلي سافر والعالم كله يرصده.

ولفت نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إلى حديث رئيس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض، إن مصر دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان، وأن أكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر للقطاع، كما استقبلت الكثير من الفلسطينيين بقطاع في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم،  موضحا أن مصر تصرفت انطلاقا من مسؤوليتها وريادتها في المنطقة والدفاع عن الشعب الفلسطيني.

أشار عضو مجلس النواب، إلى ما قاله رئيس الوزراء، إن هناك 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حالتهم جراء ما يحدث في القطاع حاليا، وما يحدث في قطاع غزة عقاب جماعي.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة، إنه يحسب لمصر وللقيادة السياسية موقفها من العدوان الاسرائيلي على غزة، ورفضها تماما أي مقترح للتهجير والسعي المتواصل لإقرار هدنة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

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