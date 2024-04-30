عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب: لقاء الرئيس السيسى وأمير الكويت أكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مشيراً إلى أن زيارة أمير الكويت للقاهرة والتى تعد الأولى منذ توليه منصبه أكدت مجدداً عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية وتعكس بكل تأكيد متانة وقوة العلاقات بين البلدين، والتنسيق الكامل بينهما في مختلف القضايا الإقليمية، فضلا عن أنها تؤكد على وحدة الرؤى بين الزعيمين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والعربية.


وأكد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أنه خلال فترة حكم الرئيس السيسي شهدت العلاقات المصرية الكويتية زخمًا كبيرًا لا سيما في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما حيث ازدادت تلك العلاقة بين مصر والكويت ظل رعاية الرئيس السيسي وأمير الكويت أن لقاء الرئيس السيسي وأمير الكويت سيدعم ويعزز التعاون بين البلدين في إطار العلاقات المتميزة الراسخة والقائمة على الأخوة والمحبة بين الدولتين سواء على الصعيدين الرسمي والشعبي.


وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن العلاقات القوية والراسخة بين مصر والكويت تعد نموذجاً رائعاً للتعاون الذى يجب أن يسود بين الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الأمة العربية مؤكداً أن الزيارات المتبادلة والقمم المستمرة بين الجانبين تعكس بما لا يدع مجالا للشك قوة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وحرصهما المستمر على التنسيق والتشاور بما يدعم أمن واستقرار المنطقة


وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة أن تطابق الرؤى بين الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية يدفع العلاقات المصرية الكويتية إلى آفاق جديدة وفى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها مثمنا دور الكويت في الوقوف إلى جانب مصر والقرار المصري في العديد من المواقف التاريخية التي عبرت عنها شهامة حكام الكويت على مر التاريخ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الأضحى على الأبواب.. هل تحل لحوم النعام بديلا بعد حملات المقاطعة؟

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

حزب الله ينشر فيديو لقصف تمركزات جنود الاحتلال بداخل إسرائيل

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم 30 - 4 - 2024

الحرب في غزة.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي وأمير قطر

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

ترشيحاتنا

"بلومبرج" تنصف مصر| الوكالة تعترف بقوة الاقتصاد الوطني.. وخبير يكشف سر التقرير المغلوط

أسامة كمال: وزير الأمن القومي الإسرائيلي ناشط الكراهية الأبرز في القرن الـ21

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بمناسبة عيد العمال

عيد الأضحى على الأبواب.. هل تحل لحوم النعام بديلا بعد حملات المقاطعة؟

الحرب في غزة.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي وأمير قطر

أحمد موسى عن سحل طلاب جامعات أمريكا: هي فين منظمات حقوق الإنسان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطة تنتقل من ولاية يوتا الامريكية إلى كاليفورنيا بطريقة عجيبة..شاهد ما حدث

أكل فاخر من الآخر.. صينية كفتة الدجاج بالخضار والبشاميل

أشرف زكي ومحمد محمود عبدالعزيز أول الحضور لعزاء عصام الشماع

لو بتتعامل مع شخص نرجسي.. خطوات تساعدك في علاجه

فيديو

حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل

أمطار في عز الحر.. الأرصاد تحذر هذه المناطق من الطقس

أنت محبوبي.. بتول بني تطرح أحدث أغنياتها

بعد اتهامها بـ الزنـ.ـا.. المواجهة الأولى بين ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ