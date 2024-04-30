عربية النواب: لقاء الرئيس السيسى وأمير الكويت أكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مشيراً إلى أن زيارة أمير الكويت للقاهرة والتى تعد الأولى منذ توليه منصبه أكدت مجدداً عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية وتعكس بكل تأكيد متانة وقوة العلاقات بين البلدين، والتنسيق الكامل بينهما في مختلف القضايا الإقليمية، فضلا عن أنها تؤكد على وحدة الرؤى بين الزعيمين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والعربية.



وأكد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أنه خلال فترة حكم الرئيس السيسي شهدت العلاقات المصرية الكويتية زخمًا كبيرًا لا سيما في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما حيث ازدادت تلك العلاقة بين مصر والكويت ظل رعاية الرئيس السيسي وأمير الكويت أن لقاء الرئيس السيسي وأمير الكويت سيدعم ويعزز التعاون بين البلدين في إطار العلاقات المتميزة الراسخة والقائمة على الأخوة والمحبة بين الدولتين سواء على الصعيدين الرسمي والشعبي.



وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن العلاقات القوية والراسخة بين مصر والكويت تعد نموذجاً رائعاً للتعاون الذى يجب أن يسود بين الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الأمة العربية مؤكداً أن الزيارات المتبادلة والقمم المستمرة بين الجانبين تعكس بما لا يدع مجالا للشك قوة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وحرصهما المستمر على التنسيق والتشاور بما يدعم أمن واستقرار المنطقة



وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة أن تطابق الرؤى بين الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية يدفع العلاقات المصرية الكويتية إلى آفاق جديدة وفى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها مثمنا دور الكويت في الوقوف إلى جانب مصر والقرار المصري في العديد من المواقف التاريخية التي عبرت عنها شهامة حكام الكويت على مر التاريخ.