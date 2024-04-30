الاتحاد الجزائري ينفي صدور قرار من المحكمة الرياضية بشأن أزمة مباراة نهضة بركان

نفى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، صدور أي قرارات من قبل المحكمة الرياضية "كاس"، في الأزمة الخاصة بمباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم - في تصريحات لموقع "لا جازيت دو فينيك"، اليوم الثلاثاء إن محكمة التحكيم الرياضية لم تصدر حكمها حتى الآن، في قضية اتحاد الجزائر ونادي نهضة بركان المغربي، مؤكدًا أن المحكمة أرسلت اليوم خطابًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وطلبت منه توضيحات في موعد أقصاه 3 مايو 2024 بشأن الشكوى المقدمة من الاتحاد الجزائري بشأن اعتماد قميص مع شعار سياسي على قميص نهضة بركان وما زالت القضية مستمرة.

وتأهل نهضة بركان إلى نهائي الكونفدرالية بفوز اعتباري على اتحاد العاصمة، علمًا بأن مباراتي نصف النهائي لم تُلعب بسبب أزمة القمصان الخاصة بالفريق المغربي.