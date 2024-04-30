تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف شاومي وسامسونج.. تفاصيل

حذر خبراء مستخدمي جميع هواتف أندرويد وخاصة سامسونج وشاومي من التحديثات الخاصة بمتصفح “Chrome” كروم المزيفة التي قد تمنح المتسللين إمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية الشخصية.

وبحسب صحيفة “ ديلي إكسبرس” فإنه إذا كان لديك هاتف أندرويد، ويتضمن ذلك طرز من إنتاج سامسونج وشاومي وجوجل فأنت بحاجة إلى توخي مزيد من الحذر من تحميل تحديثات كروم المزيفة.

ويقول خبراء الأمن في ThreatFabric أنهم اكتشفوا مؤخرًا نوعًا جديدًا من البرامج الضارة، وإذا حدث وتسللت إلى جهازك، فقد يكون ذلك مكلفًا.

ويمكن للثغرة الجديدة، والتي تسمى Brokewell السيطرة تمامًا على الهواتف الذكية، ومشاهدة ما يتم كتابته على الشاشة، وحتى الوصول إلى التفاصيل المصرفية الشخصية.

وبمجرد التثبيت، يصبح هذا الهجوم قادرًا على تنفيذ جميع أنواع الحيل في محاولة لسرقة كلمات المرور ومن ثم أموالك.

ونصح الخبراء التأكد من تنزيلات كروم المزيفة والتي تبدو تمامًا مثل تلك التي تصدرها شركة جوجل، وهذا يجعل من الصعب اكتشافها، ويجب على المستخدمين أن يقوموا فقط بتنزيل تحديثات المتصفح من المصادر الرسمية من جوجل.

وفي حالة اعتقادك بأنك ضحية بالفعل، فأعد ضبط هاتفك وراقب حسابك البنكي عن كثب، وقم بالإبلاغ عن أي شيء مشبوه لمزود حسابك على الفور.