عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف شاومي وسامسونج.. تفاصيل

تحذير عاجل لجميع
تحذير عاجل لجميع مستخدمي أندرويد

حذر خبراء مستخدمي جميع هواتف أندرويد وخاصة سامسونج وشاومي من التحديثات الخاصة بمتصفح “Chrome” كروم المزيفة التي قد تمنح المتسللين إمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية الشخصية. 

 

وبحسب صحيفة “ ديلي إكسبرس” فإنه إذا كان لديك هاتف أندرويد، ويتضمن ذلك طرز من إنتاج سامسونج وشاومي وجوجل فأنت بحاجة إلى توخي مزيد من الحذر من تحميل تحديثات كروم المزيفة.  

 

ويقول خبراء الأمن في ThreatFabric أنهم اكتشفوا مؤخرًا نوعًا جديدًا من البرامج الضارة، وإذا حدث وتسللت إلى جهازك، فقد يكون ذلك مكلفًا.

 

ويمكن للثغرة الجديدة، والتي تسمى Brokewell السيطرة تمامًا على الهواتف الذكية، ومشاهدة ما يتم كتابته على الشاشة، وحتى الوصول إلى التفاصيل المصرفية الشخصية.

 

وبمجرد التثبيت، يصبح هذا الهجوم قادرًا على تنفيذ جميع أنواع الحيل في محاولة لسرقة كلمات المرور ومن ثم أموالك.

 

ونصح الخبراء التأكد من تنزيلات كروم المزيفة والتي تبدو تمامًا مثل تلك التي تصدرها شركة جوجل، وهذا يجعل من الصعب اكتشافها، ويجب على المستخدمين أن يقوموا فقط بتنزيل تحديثات المتصفح من المصادر الرسمية من جوجل. 

 

وفي حالة اعتقادك بأنك ضحية بالفعل، فأعد ضبط هاتفك وراقب حسابك البنكي عن كثب، وقم بالإبلاغ عن أي شيء مشبوه لمزود حسابك على الفور.

 

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الأضحى على الأبواب.. هل تحل لحوم النعام بديلا بعد حملات المقاطعة؟

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

الحرب في غزة.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي وأمير قطر

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

حزب الله ينشر فيديو لقصف تمركزات جنود الاحتلال بداخل إسرائيل

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم 30 - 4 - 2024

ترشيحاتنا

تراجعت على العربات وبالمحال الصغيرة.. مساعٍ حكومية لخفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية

أوكرانيا تبحث مع رئيس مجلس أساقفة إيطاليا استعادة الأطفال المُرحّلين خلال الحرب

الشرقيونَ للتنميةِ العمرانية تكشف عن استراتيجيةٍ متطورةٍ مستقبليةٍ لقطاعِها الزراعي.. فيديو وصور

طائرات جيش الاحتلال تشن غارات جوية على بلدة الخيام في لبنان

تعاون مصري بيلاروسي.. خريطة المشروعات والاستثمارات بين البلدين

السوق ميت.. أسعار الأجهزة الكهربائية على موعد مع انخفاضات جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط أجواء رومانسية.. تيما الشوملي تحتفل بزفافها

تجنبي هذه الأطعمة فورا حفاظا على بشرتك

هيضر شغلك .. كيف تتخلص من تشتت الانتباه وتزيد تركيزك فى العمل

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

فيديو

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل

أمطار في عز الحر.. الأرصاد تحذر هذه المناطق من الطقس

أنت محبوبي.. بتول بني تطرح أحدث أغنياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ