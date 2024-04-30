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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن صانع ألعاب الفريق

صدى البلد

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الأبيض بشكل كامل، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض "اوباما" الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل وطبيعي بعد الاطمئنان على حالته في ظل الإصابة التي كان يعاني منها في وقت سابق، وهي عبارة عن كسر في الفك خضع بسببها لعملية جراحية.

وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بمتابعة" أوباما" خلال المشاركة في التدريبات، وتم الاطمئنان على حالته، والتأكد من جاهزيته بالشكل الأمثل من الناحية الطبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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