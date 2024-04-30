ينتج 15 مليون سيارة بالصين.. شريف حمودة يوضح تفاصيل إنشاء مصنع ضخم داخل مصر

أكد شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة مدينة طربول الصناعية بمحافظة الجيزة، أنه من الضروري إحلال السيارات القديمة في مصر بما يسهم في العمل على تكوين منتج محلي للسيارات يسمح لنا بالتصدير للخارج، موضحا أنه يوجد الملايين من السيارات المتهالكة مثل سيارات التاكسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، إنه يجري الاستعداد لإقامة مصنع ضخم للسيارات في مدينة طربول الصناعية، بالتعاون مع شركة صينية ضخمة تُنتج 15 مليون سيارة سنويًا.

وأكمل شريف حمودة: "الاتفاق مع الصين كبير للغاية والشركة ضخمة وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل قريبا، كما ستنتج الصين سيارة كهربائية تاكسي متميزة وسوف تنقل الشركة الصينية 3 خطوط إنتاج سيارات كاملة لمصر".