شوط أول مثير|الهلال يتقدم على الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك بهدف نظيف

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة والهلال بتقدم الزعيم الأزرق بهدف نظيف، وذلك على ملعب "الجوهرة المشعة" في نصف نهائي كأس الملك.

وسجل هدف الهلال الوحيد اللاعب ميشيل دي أوليفيرا في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول العديد من اللقطات المثيرة على رأسها إلغاء هدف لكل فريق ووجود حالة طرد للاعب الهلال سيرجي سافيتش في الدقيقة 42، واحتسب الحكم 15 دقيقة كاملة وقت بدل ضائع خلال الشوط.

وكشف جورجي جيسوس، ومارسيلو جاياردو، مدربا الهلال والاتحاد، عن تشكيل فريقيهما لمباراة الكلاسيكو المقامة من مساء اليوم الثلاثاء.



ويلتقي الاتحاد والهلال على ملعب "الجوهرة المشعة" في نصف نهائي كأس الملك، على أن يتأهل الفائز لملاقاة النصر أو الخليج في النهائي.

وتغلب الهلال على الاتحاد في 6 مباريات جمعت الفريقين هذا الموسم.

ويشهد تشكيل الهلال عودة ألكسندر ميتروفيتش بعد غياب شهر بسبب الإصابة، فيما يعود مالكوم أوليفيرا بعد أن غاب عن لقاء الفتح بالدوري السعودي.

في المقابل يفتقد الزعيم خدمات سالم الدوسري، ورينان لودي للإصابة.

على الجانب الآخر، دفع جاياردو بنجولو كانتي في وسط الملعب من بداية المباراة، رغم عدم اكتمال جاهزيته، إذ لم يكمل الحصة التدريبية الأخيرة أمس الإثنين.

ومع ذلك يجلس رومارينيو على مقاعد البدلاء بعد أن كان يعاني من عدم الجاهزية أيضا.

ويفتقد العميد خدمات لاعبين مثل كريم بنزيما، ولويز فيليبي، وفابينيو للإصابة.

التشكيل الرسمي للفريقين

الاتحاد

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور - أحمد حجازي - سعد الموسى - حسن كادش.

خط الوسط: فيصل الغامدي - عوض الناشري - نجولو كانتي.

خط الهجوم: مروان الصحفي - أحمد الغامدي - عبدالرزاق حمد الله.

الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: ناصر الدوسري - روبن نيفيز - ميشايل ديلجادو - مالكوم أوليفيرا - سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيش.

