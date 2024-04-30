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رئيس التحرير
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حوادث

لاستكمال التحول الرقمي.. مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية البحرية

صدى البلد

وقع المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى التابعة لجامعة الدول العربية لاستكمال عملية التحول الرقمى ومواكبة التطور التكنولوجي خاصة في مجال التحول الرقمي لأعمال مجلس الدولة القضائية والإدارية وانعكاس ذلك على حقوق الدولة والأفراد من حيث سرعة الفصل في مختلف الدعاوى والطعون المقامة أمامه.

كما  تم توقيع بروتوكول تعاون بين إتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الادارية الأفريقية برئاسة رئيس مجلس الدولة المصري والأكاديمية بشأن أعمال التحول الرقمى لأنشطة الاتحاد ورفع مستوى بنيته المعلوماتية التى تخدم مرفق القضاء عربياً وافريقياً املاً فى تحقيق التكامل المنشود بين الهيئات والجهات القضائية الأفريقية وتبادل المعارف والخبرات فى القضاء الادارى.

وأكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الادارية الافريقية على ما جاء فى وثيقة النظام الأساسى لإنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية والنظام الأساسي للإتحاد  وأهمية تفعيل دور الإتحاد لتحقيق التكامل  بين الجهات القضائية الإفريقية وتبادل الخبرات والمعارف فى مجال القضاء الإداري.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية أهمية التعاون المشترك بين الأكاديمية ومجلس الدولة في مجال التحول الرقمي لرفع مستوي أداء قطاع القضاء والخدمات المتعلقة به من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل إجراءات وزمن التقاضى للمتقاضين.

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