تفاصيل زيارة رئيس وزراء بيلاروسيا لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفتشينكو، والوفد المرافق له زار مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين والمستشار أحمد سعد الدين وكيلا مجلس النواب.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس وزراء بيلاروسيا قام بجولة في مقر مجلس النواب.



وأضاف أن الزيارة مهمة وكان لقاء مهم مع المستشار حنفي، وبعد ذلك كان هناك لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس النواب في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية.



واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن بيلاروسيا لديها تقنيات حديثة في مجال الزراعة والكيماويات والأسمدة ولديهم تطور كبير في قطاعات مختلفة فهي بلد زراعية وصناعية وسياحية، وكانت قبلة السائحين الروس وقت وجود أزمة في السياحة إلى شرم الشيخ.



