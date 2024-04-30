تعاون مصري بيلاروسي.. خريطة المشروعات والاستثمارات بين البلدين

قال الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الأعمال المصري - البيلاروسي، إن الاجتماعات التي دارت بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره البيلاروسي، كانت مثمرة للغاية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على زيادة التعاون بين البلدين بشتى المجالات.



وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري - البيلاروسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم توقيع اتفاقيات بالعديد من المشروعات، موضحا أنه تم الاتفاق على تبادل ونقل الخبرات بيت الجانبين.



كما أكد رئيس مجلس الأعمال المصري - البيلاروسي، أن التعاون مع بيلاروسيا قيمة مضافة لمصر من خلال عمليات التصنيع، مشيرا إلى أن الجانب البيلاروسي أبدى سعادته بالحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب ومنهم الجانب البيلاروسي.



وشدد رئيس مجلس الأعمال المصري - البيلاروسي، على أن بيلاروسيا ترى أن مصر مدخلها الحقيقي لقارة إفريقيا، مبينا أن مصر أصبحت الصومعة التي تدعم إفريقيا بالحبوب.



كما أكد رئيس مجلس الأعمال المصري - البيلاروسي، أنه تم الاتفاق أيضا على زيادة التعاون بين البلدين في مجالات السياحة، مشيرا إلى أن هناك سعيا كبيرا لنقل خبرات بيلاروسيا في مجالات التكنولوجيا أيضا.



وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري - البيلاروسي، أن هناك توجيهات رئاسية بأن تكون مصر مخزنا للحبوب لقارة إفريقيا وهو ما تم التطرق إليه أيضا خلال المباحثات، لافتا إلى أن تم اقتراح أيضا فتح خط طيران مباشر من بيلاروسيا إلى المناطق السياحية في مصر وتعزيز التعاون في المجال السياحي.



ولفت رئيس مجلس الأعمال المصري - البيلاروسي، إلى أن هناك رغبة قوية من الجانب البيلاروسي، في التعاون مع مصر، وهو ما يعطي أملا كبيرا خلال الفترات المقبلة في زيادة التعاون والتنسيق بين رجال أعمال البلدين في العديد من القطاعات.



وشدد رئيس مجلس الأعمال المصري - البيلاروسي، على أهمية التصنيع، مؤكدا أنه الطريق الوحيد لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وضرورة اقتحام جميع الأسواق ومنها السوق الآسيوي، مؤكدا أنه هناك تفكيرا في أن يكون بين الدولتين تعاون من أجل تصنيع الأعلاف.