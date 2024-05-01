أحمد موسى عن سحل طلاب جامعات أمريكا: هي فين منظمات حقوق الإنسان.. بايدن: سنعمل مع مصر وقطر لضمان التنفيذ الكامل لشروط اتفاق الهدنة في غزة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

السوق ميت.. أسعار الأجهزة الكهربائية على موعد مع انخفاضات جديدة

يتجه سوق الأجهزة الكهربائية إلى الاستقرار مع حل أزمة سعر صرف الدولار التي تسببت في وجود أزمة في السوق، ومع استقرار الدولار عادت الأسعار إلى التراجع بمعدل نحو 10 %.

بايدن: سنعمل مع مصر وقطر لضمان التنفيذ الكامل لشروط اتفاق الهدنة في غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أجرى أمس اتصالا مع الرئيس السيسي وأمير قطر لمناقشة التوصل إلى اتفاق لإطلاق المحتجزين مع وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

أحمد موسى عن سحل طلاب جامعات أمريكا: هي فين منظمات حقوق الإنسان

استنكر الإعلامي أحمد موسى، ما تقوم به الشرطة الأمريكية تجاه طلاب الجامعات الأمريكية التي ترفض حرب إسرائيل على غزة، مشيرا إلى أن الطلاب يتعرضون للاعتقالات والسحل والضرب من قبل الشرطة.

الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان حرصهما على استمرار التواصل لوقف حرب غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر تناول مستجدات الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

بلينكن: حان الوقت للموافقة على اقتراح مصر بشأن وقف إطلاق النار بغزة

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أن مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في غزة، وعلى حماس عدم التأجيل وحان الوقت للموافقة على المقترح، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

استرازينيكا.. هل يسبب لقاح كورونا متلازمة جديدة لمن حصل عليه؟| فيديو

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن شركة أسترازينيكا كانت قد أعلنت أن لقاح كورونا له آثار جانبية نادرة، مضيفا أن هذا ليس جديدا.

بعد تدخل هيئة الاستعلامات.. بلومبرج تتراجع وتصحح أخطاء منشوراتها عن الاقتصاد المصري

تراجعت بلومبرج عن منشورات خاصة بها عن الاقتصاد المصري، وصححت أخطاء منشوراتها عن الاقتصاد المصري، بعد تدخل من هيئة الاستعلامات ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

الرئيس السيسي يمنح أمير الكويت قلادة النيل.. فيديو

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قلادة النيل لأمير دولة الكويت، خلال زيارة الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح إلى مصر .