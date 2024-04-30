المصريين الأحرار يرحب بزيارة أمير دولة الكويت ويُشيد بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين

يُسعد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل أن يرحب بزيارة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية.

وقال الحزب في بيان صحفي، إن هذه الزيارة الرسمية الأولى لسمو أمير الكويت إلى مصر منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر من العام الماضي، لتُعكس حرصه على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية.

وأضاف حزب المصريين الأحرار، أن العلاقات المصرية الكويتية نموذجًا فريدًا للعلاقات العربية العربية، مبنية على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتُشكل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وأوضح أن العلاقات المصرية الكويتية على مدار العقود الماضية شهدت تطورًا مُستمرًا على كافة الأصعدة،

حيث تُثمر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والسياحية والصحية، والتنسيق المستمر في القضايا العربية والإقليمية والدولية.

وأعرب الحزب عن ثقته أنّ زيارة سمو أمير الكويت ستُساهم في تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع من خلال إطلاق مشاريع وتبادل خبرات جديدة تُساهم في تحقيق التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين.

واثني الحزب علي دور الكويت الرائد في داعمً للقضايا العربية، ولها دور محوري في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية،

ونثمن مواقف دولة الكويت الداعمة لمصر في مختلف المحافل الدولية.



نُؤكد على أهمية العلاقات المصرية الكويتية كشراكة استراتيجية، ونُثمن دور الكويت الداعم لمصر ودورها كشريك استراتيجي.