برلماني: قمة السيسي والشيخ مشعل الأحمد الصباح إضافة كبيرة للعمل العربي المشترك

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على أهمية القمة المصرية الكويتية، مضيفا بأنها تأتي في توقيت هام للغاية، وسط تحديات عربية وعالمية وفي المقدمة منها استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الكمار، في تصريح خاص له، إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مصر ولقائه الرئيس السيسي، هى الزيارة الرسمية الأولى منذ توليه مقاليد الحكم فى ديسمبر من العام الماضي، ولها أهمية بالغة في التعبير عن مدى قوة ومتانة العلاقات بين مصر والكويت.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، شهدت تطورا مستمرا على مدار عقود من التنسيق والتعاون على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية، إضافة إلى العلاقات الاجتماعية التى تجمع الشعبين المصرى والكويتى، فيما تعد الجالية المصرية بالكويت من أكبر الجاليات المصرية في الخليج.

وشدد النائب مدحت الكمار، أن مصر وخلال عهد الرئيس السيسي استطاعت تمتين كافة علاقاتها العربية والإقليمية وبنجاح كبير، ومنها علاقاتها الوثيقة بدولة الكويت، مؤكدا أن قمة السيسي والشيخ مشعل الأحمد الصباح اضافة كبيرة للعمل العربي المشترك.