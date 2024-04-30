ما حكم الكسب من بيع التدخين؟.. أزهري يجيب

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن التدخين حرام، ولكن ليس من الكبائر، لافتا إلى أن يجل المدخن يتصرف فى أمور فيها كبائر لانه يخرب العقل.

أوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية" الناس"، اليوم الأثنين: "الاتجار فى التدخين مكسبه محرم، وفى ناس عندها تدين فيعمل مشروع كافيه ويمنع فيه التدخين، ويكون بجانبه مشروع اخر يكون عليه زحام لوجود التدخين، فبنقول له خليك على مبدأ وربنا هيعوضك وهيرزقك".

وتابع: “التدخين ده امر من الخبائث بتقدمها للناس يبقى كده المكسب اللى هيجى من وراه حرام ”.