تحذير للمستهلك.. ملابس ممنوع استبدالها أو إعادتها للبائع بأمر القانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الحالات التى لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة وذلك وفقا لقانون حماية المستهلك الذي نظم العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها فيما يلى:

حالات التى لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة

وحدد قانون حماية المستهلك الحالات التى لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.

ونصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

ونصت المادة على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:

- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

- إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

- إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.