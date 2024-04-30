مؤسسة أبو العينين الخيرية تقيم حفلًا لتكريم حفظة القرآن للطلبة الوافدين

شاركت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم للطلبة الوافدين.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤسسة النائب محمد أبو العينين تقوم بدور كبير في هذا الشأن لتكريم المتفوقين.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الدايم نصير، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن التعاون بين الجمعيات الأهلية والأزهر الشريف في دعم مثل هذا النشاط وعلى رأس تلك المنظمات مؤسسة أبو العينين الخيرية هي الداعمة الرئيسية للمسابقة على مدار سنوات كثيرة مضت.

وأضاف سعد المطعني، مدير المكتب الإعلامي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن مؤسسة أبو العينين الخيرية تتعاون معهم لرعاية المسابقة للطلاب الوافدين بالأزهر الشريف والذين يصل عددهم إلى 40 ألف طالب يمثلون 138 دولة على مستوى العالم.

وفي السياق نفسه، قال مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، إنه للعام الرابع على التوالي تقوم المؤسسة نيابة عن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالوقوف ودعم حملة القرآن الكريم، موضحا أنه يوم محبب على القلوب تكريم غير المصريين الذين سيصبحون سفراء لبلادنا تعلموا فيها القرآن والأخلاق والعقيدة والسلوك وينقلوا هذا السلوك إلى بلادهم.

ومن جانبه، عبر الطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر الشريف والذين تم تكريمهم في هذا الحفل، عن سعادتهم بالمشاركة في الحفل والتكريم موجهين الشكر والتحية لمؤسسة أبو العينين، قائلا: جزاهم الله خيرا ولا يضيع الله أجر من أحسن عملا.

