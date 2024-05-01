الهلال يطيح باتحاد جدة من نصف نهائي كأس الملك

نجح الهلال، حامل لقب كأس الملك، بالإطاحة بمضيفه اتحاد جدة من الدور نصف النهائي، بعد الفوز بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء على ملعب "الجوهرة المشعة".

تقدم الهلال في الدقيقة 25 عن طريق ميشايل ديلجادو، لكن الاتحاد تعادل بهدف عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 67، قبل أن يسجل سعود عبدالحميد هدف الفوز في الدقيقة 81.

وانتصر الهلال رغم أنه أكمل المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 42 إثر طرد سيرجي سافيتش.

وواصل الزعيم هيمنته على مباريات الكلاسيكو، إذ حقق الانتصار في المباريات السبع التي جمعت الفريقين هذا الموسم (2 في الدوري، و2 في دوري الأبطال، ومباراة في البطولة العربية للأندية، والسوبر السعودي، وكأس الملك).

ولم يخسر الهلال على يد الاتحاد في آخر 12 مباراة بكل البطولات، إذ فاز 11 مرة وتعادل مرة واحدة، بينما يرجع آخر فوز للعميد إلى أبريل/ نيسان 2021 عندما سجل سعود عبدالحميد هدفًا بالقميص الأصفر والأسود (2-0).

وينتظر الهلال في المباراة النهائية، المتأهل من نصف النهائي الآخر بين النصر والخليج غدًا الأربعاء.

وكشف جورجي جيسوس، ومارسيلو جاياردو، مدربا الهلال والاتحاد، عن تشكيل فريقيهما لمباراة الكلاسيكو المقامة من مساء اليوم الثلاثاء.

ويلتقي الاتحاد والهلال على ملعب "الجوهرة المشعة" في نصف نهائي كأس الملك، على أن يتأهل الفائز لملاقاة النصر أو الخليج في النهائي.

وتغلب الهلال على الاتحاد في 6 مباريات جمعت الفريقين هذا الموسم.

ويشهد تشكيل الهلال عودة ألكسندر ميتروفيتش بعد غياب شهر بسبب الإصابة، فيما يعود مالكوم أوليفيرا بعد أن غاب عن لقاء الفتح بالدوري السعودي.

في المقابل يفتقد الزعيم خدمات سالم الدوسري، ورينان لودي للإصابة.

على الجانب الآخر، دفع جاياردو بنجولو كانتي في وسط الملعب من بداية المباراة، رغم عدم اكتمال جاهزيته، إذ لم يكمل الحصة التدريبية الأخيرة أمس الإثنين.

ومع ذلك يجلس رومارينيو على مقاعد البدلاء بعد أن كان يعاني من عدم الجاهزية أيضا.

ويفتقد العميد خدمات لاعبين مثل كريم بنزيما، ولويز فيليبي، وفابينيو للإصابة.

التشكيل الرسمي للفريقين

الاتحاد

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور - أحمد حجازي - سعد الموسى - حسن كادش.

خط الوسط: فيصل الغامدي - عوض الناشري - نجولو كانتي.

خط الهجوم: مروان الصحفي - أحمد الغامدي - عبدالرزاق حمد الله.

الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: ناصر الدوسري - روبن نيفيز - ميشايل ديلجادو - مالكوم أوليفيرا - سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيش.

