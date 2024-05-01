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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هيئة الرعاية الصحية بأسوان تطلق حملة توعية بعنوان "اكتشف غير المكتشف"

هيئة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية بأسوان

أطلقت هيئة الرعاية الصحية بأسوان حملة توعية بعنوان "اكتشف غير المكتشف"، وذلك تزامناً مع الإسبوع العالمي للتوعية بقصور عضلة القلب ضمن جهود الهيئة لتوعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن أمراض القلب وتقديم النصائح الصحية للوقاية منها وعلاجها. 

وتستهدف الحملة فئات المجتمع المختلفة، وتهدف لتعزيز الوعي الشامل حول أعراض قصور عضلة القلب وطرق الوقاية منها والعلاج.

وستتضمن الحملة فعاليات توعوية في المنشآت الطبية المختلفة في على مستوى محافظة أسوان، حيث سيقدم الأطباء والمتخصصين معلومات حول الأعراض التحذيرية لقصور عضلة القلب وأحدث الطرق العلاجية والوقائية.

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ماراثون

وتشمل الحملة أيضاً تنظيم ماراثون رياضي مميز يوم السبت الموافق 4 مايو في استاد أسوان الرياضي، بدءاً من الساعة الخامسة مساءً، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة كوسيلة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

تأتي هذه الحملة بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية وكلا من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، والجمعية المصرية لأمراض القلب، وهو شراكة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال رعاية وعلاج أمراض القلب، وتعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الصحية المختلفة. 

 

 

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