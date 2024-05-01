أنشيلوتي: بايرن ميونخ فريق خطير والتعادل معه جيد

عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، رضاه عن التعادل ضد بايرن ميونخ بنتيجة 2-2 مساء الثلاثاء، بذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، في معقل البافاري "أليانز أرينا".

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "النتيجة جيدة، وكان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، وكنا أفضل في بداية الشوط الثاني لكنهم سجلوا هدفين، وبايرن ميونخ فريق خطير للغاية، وأظهروا قدراتهم، ولدينا الوقت للتحسن قبل الإياب".

وأضاف: "أعتقد أننا في الشوط الأول دافعنا بكثافة قليلة، ومنحناهم الكثير من الفرص للسيطرة، ولكن في الشوط الثاني، عندما أخذنا زمام المبادرة وبدأنا في الضغط، بدا أننا مرتاحين، لكننا خسرنا الكثير من المبارزات".

وعن الهدف الأول، علق: "لقد تعاملنا بشكل جيد مع الكرة، لأن لاعبي بايرن ميونخ مارسوا علينا ضغطًا كبيرًا، واستفدنا بتمريرة رائعة من كروس وتحرك مميز من فينيسيوس".

وحول سبب تغييره لكروس، كشف: "فقط أردنا المزيد من الطاقة، وكروس لعب مباراة جيدة جدًا، وكان يجب التغيير لأن لدي خيارات مميزة على دكة البدلاء.

وأتم: "أتينا هنا للقتال، ولم يتبق سوى 90 دقيقة من أجل الوصول للنهائي في لندن".